В Хабаровске работница ЧОП хотела пострелять в офисе, но перепутала патроны

Курьёзный, но опасный инцидент произошёл в Хабаровске. Женщина, находившаяся на смене в качестве стажёра, самовольно взяла служебное оружие и попыталась устроить стрельбу по офисной двери. Об этом рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Женщина сняла с охраны помещение для хранения оружия, хотя не имела на это никаких оснований. Затем она вооружилась двумя пистолетами разных моделей и снарядила четыре магазина.

С этими арсеналами женщина направилась к офису организации, расположенному в том же здании. Однако планам не суждено было сбыться — при снаряжении магазинов она перепутала патроны, и оружие отказалось стрелять.

Полицейские задержали хабаровчанку и отправили в изолятор временного содержания. Выясняются причины, побудившие женщину пойти на такой шаг. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по двум статьям: незаконный оборот оружия и превышение полномочий работником частной охранной организации.

