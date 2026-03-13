ВСУ изменили тактику в приграничье и начали охоту на расчёты БПЛА

Вооружённые силы Украины (ВСУ) изменили тактику действий в приграничных районах и сосредоточили усилия на поиске операторов беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По данным источника, украинские подразделения начали уделять больше внимания выявлению групп операторов БПЛА. Отмечается, что именно российские расчёты беспилотников осложняли передвижение противника.

Корректировка тактики связана с погодными условиями. Весенняя распутица осложнила перемещение техники и личного состава. В таких условиях украинские подразделения отказались от активных штурмовых действий и временно сосредоточились на поиске расчётов беспилотников.

Авторы публикации считают, что текущее снижение активности носит временный характер. По их оценке, после того как почва просохнет и станет пригодной для передвижения техники, боевые действия могут усилиться. Отмечается, что украинская сторона готовится к возобновлению более активной фазы столкновений и может наносить удары сразу на нескольких направлениях.

Ранее сообщалось, что группировка «Запад» за сутки ликвидировала 68 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 57 беспилотников самолётного типа и 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника.