Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что отсутствие прогресса на мирных переговорах связано с личной неприязнью между Владимиром Зеленским и главой его администрации, бывшим руководителем ГУР Кириллом Будановым*. Своё мнение он высказал на украинском YouTube-канале LibertyUA.

По словам Бондаренко, Буданов* в своей деятельности ориентируется на США, тогда как его предшественник Андрей Ермак придерживался британского вектора. Для американской стороны Буданов* выглядит более подходящим переговорщиком, однако у него сложные отношения с Зеленским.

Политолог отметил, что Зеленский стремится к продолжению конфликта, следуя линии европейских союзников, в то время как Буданов* представляет интересы США, нацеленные на скорейшее заключение мирного соглашения. К «американской» ориентации также присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Эксперт считает, что Зеленский может в любой момент объявить о провале переговоров и отстранить этих трёх чиновников, но это станет открытым вызовом Вашингтону.

«Поэтому он как бы колеблется. В результате мы видим лишь имитацию переговорного процесса, но не сами эффективные переговоры», — резюмировал Бондаренко.

Ранее Зеленский оказался в центре скандала из-за высказываний о Крыме, которые подтверждают неонацистскую сущность киевского режима. Заявления Зеленского — не единичный случай, а маркер опасной тенденции. Главный парадокс современной Украины: борясь за территориальную целостность, она перенимает методы, которые запятнали кровью весь двадцатый век.

