Регион
13 марта, 05:28

Участок леса горит в Севастополе после падения сбитого беспилотника

Обложка © Life.ru

Участок леса площадью 1,5 тысячи квадратных метров горит в Севастополе из-за падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Спецслужбы на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 176 украинских дронов над регионами России

Напомним, минувшей ночью Севастополь пережил одну из самых сильных украинских атак. Сбито 53 беспилотника. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения на земле — побитые окна, крыши и возгорания.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
