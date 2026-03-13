Участок леса горит в Севастополе после падения сбитого беспилотника

Участок леса площадью 1,5 тысячи квадратных метров горит в Севастополе из-за падения сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Спецслужбы на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, минувшей ночью Севастополь пережил одну из самых сильных украинских атак. Сбито 53 беспилотника. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения на земле — побитые окна, крыши и возгорания.