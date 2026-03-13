Владимир Путин
13 марта, 05:53

Сапёры «Севера» обезвредили более 700 устройств в Червоной Заре под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Сапёры группировки войск «Север» обезвредили более 700 взрывных устройств после освобождения Червоной Зари под Сумами. Об этом журналистам рассказал командир одного из подразделений с позывным Стинг. Работы начались, как только ВС РФ установили контроль над населённым пунктом.

«Группы разминирования провели инженерную разведку местности и обнаружили более 700 самодельных взрывных устройств, оставленных украинскими боевиками в домах, подвальных помещениях, лесополосах», — поделился военнослужащий с ТАСС.

Ранее СМИ узнали о нечеловеческой тактике украинских военнослужащих, засевших в Херсоне. По словам оператора БПЛА с позывным Викинг, противник держит мирное население в качестве «живого щита», окружив себя жилой застройкой.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

