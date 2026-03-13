Минобороны РФ: За час сбиты 10 украинских БПЛА над тремя регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа этим утром. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«13 марта в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по четыре БПЛА — над территориями Кировской области и Краснодарского края и два БПЛА — над территорией Ставропольского края», — говорится в сообщении военного ведомства.

Атака была отражена силами дежурных расчётов. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

А за ночь расчёты ПВО уничтожили 176 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Республики Крым. Также БПЛА ликвидировали над территориями Республики Адыгея, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря.