В Бурятии на золотодобывающем руднике погиб рабочий

Трагедия произошла на золотодобывающем руднике «Кедровский» (жила Шаманская) в Муйском районе Бурятии. В результате обрушения породы в штольне погиб рабочий, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Спасатели незамедлительно выехали на место и извлекли тело погибшего из-под завалов. Сейчас его транспортируют в морг посёлка Таксимо. В операции участвовали шесть спасателей и одна единица техники. Работы на месте завершены.

Это не первое ЧП на данном предприятии. В сентябре 2025 года Ростехнадзор проводил внеплановую проверку рудника «Кедровский» и выявил около 40 нарушений. В заброшенных выработках отсутствовали ограждения и предупреждающие знаки, часть штреков не имела нормальной связи. Работы велись там, где их не было в плане.

Кроме того, под землёй эксплуатировались шесть машин старше десяти лет без экспертизы промышленной безопасности. Тогда опасное оборудование было выведено из эксплуатации, несанкционированные работы остановлены, а пятеро ответственных лиц привлечены к административной ответственности.

