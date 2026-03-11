В Забайкалье подросток упал с забора и погиб
В Забайкальском крае подросток скончался во время прогулки, упав с забора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА «Новости» старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
«Да, смерть подростка подтверждаю. По данному факту организована прокурорская проверка, а также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части первой статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказал Синельников.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следователи.
