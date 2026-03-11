Владимир Путин
Регион
11 марта, 08:29

В Забайкалье подросток упал с забора и погиб

Обложка © Life.ru

В Забайкальском крае подросток скончался во время прогулки, упав с забора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА «Новости» старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

«Да, смерть подростка подтверждаю. По данному факту организована прокурорская проверка, а также взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части первой статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказал Синельников.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следователи.

Ранее Life.ru писал о пропавших 7 марта троих подростках в Звенигороде — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков ушли гулять в район реки и не вернулись. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились. Всё это время поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.

