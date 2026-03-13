Сотрудники российских спецслужб осуществили взлом смартфона, принадлежащего начальнику штаба 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины подполковнику Г. Мурзановскому. О деталях операции ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах Российской Федерации.

«На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — рассказал источник о способе взлома.

По словам представителя силовых структур, украинский офицер не хотел предавать этот инцидент огласке, поскольку опасался жёсткой реакции со стороны СБУ. В ответ на действия взломщиков военнослужащий попытался договориться и пообещал крупную сумму денег за возврат контроля над своим профилем в мессенджере.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю дончанку, которая передавала украинским спецслужбам данные о дислокации ВС РФ в Волновахе. Девушка сама вступила в контакт с противником.