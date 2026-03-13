Минувшей ночью над Татарстаном сбили один украинский БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Минувшей ночью один из украинских беспилотников пытался атаковать территорию Татарстана. Его уничтожили в небе над регионом, сообщило Минобороны.
«Один [уничтожен] над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.
Напомним, всего минувшей ночью системы ПВО сбили 176 украинских беспилотников. Больше всего уничтожили над Крымом — 80. О разрушениях не сообщалось.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.