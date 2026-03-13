Минувшей ночью над Татарстаном сбили один украинский БПЛА

Минувшей ночью один из украинских беспилотников пытался атаковать территорию Татарстана. Его уничтожили в небе над регионом, сообщило Минобороны.

«Один [уничтожен] над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Напомним, всего минувшей ночью системы ПВО сбили 176 украинских беспилотников. Больше всего уничтожили над Крымом — 80. О разрушениях не сообщалось.