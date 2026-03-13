«Угадал со временем»: Музыкальный критик раскрыл феномен 100-летнего композитора Зацепина

Музыкальный критик Илья Легостаев поделился воспоминаниями об Александре Зацепине, которому недавно исполнилось 100 лет. По словам эксперта, феномен популярности мелодий композитора невозможно разложить на составляющие — это чистое волшебство.

В эфире «Радио 1» Легостаев отметил, что Зацепин угадал со временем: его песни появлялись именно тогда, когда были нужны, и моментально находили отклик. Кроме того, композитор опережал эпоху технически — одним из первых в СССР начал использовать студийные возможности.

В качестве примера критик привёл знаменитую инструментальную тему из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которую невозможно было сыграть живьём из-за множества наложений и смен ритма. По сути, это был семпл из живых звуков — невероятное для того времени решение.

В личном общении Зацепин, по словам Легостаева, производит впечатление человека, который точно знает, чего хочет. Он умеет пленять: однажды во время разговора композитор просто коснулся клавиш синтезатора, и в эфире зазвучали легендарные мелодии. Критик уверен: все артисты, работавшие с Зацепиным, были очарованы его талантом.

Напомним, народный артист России Александр Зацепин отметил 100-летний юбилей 10 марта. Президент РФ Владимир Путин направил ему поздравление, текст опубликован на официальном сайте Кремля. Российский лидер пожелал легендарному композитору здоровья, творческих сил и новых идей.