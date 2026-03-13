Случайно — не считается, сверлишь — сядешь: Адвокат объяснил, когда подглядывание грозит уголовкой

Подглядывание за соседями через замочную скважину или приоткрытую дверь может обернуться уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы. Об этом предупредил адвокат Александр Зорин.

Он напомнил, что в УК РФ есть статья, защищающая неприкосновенность частной жизни. Если пострадавшие докажут систематическое нарушение личного пространства, сбор информации втайне и использование приспособлений для слежки, нарушителю грозит штраф от 200 тысяч рублей или реальный срок.

Самое сложное в таких делах — доказать факт подглядывания, пояснил юрист в беседе с «Абзацем». Если злоумышленник использовал служебное положение, штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей либо до четырёх лет колонии. Если жертвой стал несовершеннолетний, а материалы распространили, срок увеличивается до пяти лет.

Важно различать умысел: случайно увиденное раз — не преступление. Но если человек намеренно создаёт условия (надламывает дверь, высверливает дырки, пробивает щели или использует готовые инструменты), это квалифицируется как умышленное нарушение.

С приходом весны в России просыпаются не только первые цветы, но и правовые риски для любителей рвать их. Юристы предупреждают: сбор ландышей, крокусов, подснежников и других первоцветов грозит не только административным штрафом, но и вполне реальным уголовным сроком.