Слова Владимира Зеленского о том, что весь «цивилизованный» мир объединился и ввёл санкции против России являются ложью, считает бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст. Он заметил, что эту ложь любит повторять не только главарь киевского режима.

«А я считаю нецивилизованным государство, которое хватает своих людей на улицах, <…> затаскивает их в фургоны и отправляет на фронт в давно проигранную войну! <…> Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо», — написал немецкий политик в социальной сети X.

Эрнст надеется, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем он сможет втянуть Европу в свою войну. По мнению политика, это приведёт к разорению объединения.

Ранее западные СМИ заметили перемены в поведении Владимира Зеленского. По мнению газеты Politico, главарь киевского режима вот-вот сорвётся. Всему виной сокращение помощи от союзников и проблемы с переговорами по урегулированию конфликта.