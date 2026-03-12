Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

12 марта, 13:52

Politico: Терпение Зеленского на исходе, он всё чаще срывается на союзников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на фоне осложнений в переговорах и сокращения западной поддержки всё чаще позволяет себе резкие высказывания в адрес союзников. Об этом пишет газета Politico.

«Похоже, терпение Владимира Зеленского вот-вот лопнет — и это заметно. За последние недели он не щадит ни недругов, ни даже союзников. <…> Всё более жёсткий тон отражает зреющее в Киеве разочарование: мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка повисла на волоске», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такая риторика может выйти Украине боком.

«Есть риск, что его недруги в Вашингтоне и ряде европейских столиц ухватятся за его выпады и представят главной противницей мирного соглашения Украину, а не Россию», — резюмировали в статье.

Напомним, ранее Зеленский уже позволял себе резкие заявления в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, блокирующего финансовую помощь Киеву, а также критиковал позицию некоторых европейских лидеров по вопросу вступления Украины в НАТО.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
