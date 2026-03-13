Смоленский метромост в Москве украсили поздравлением в честь 109-летия газеты «Известия»

В пятницу, 13 марта, на экранах Смоленского метромоста в Москве появилось праздничное поздравление в честь газеты «Известия», которой исполнилось 109 лет. Надпись «109 лет эксклюзивных новостей!» привлекла внимание жителей и гостей столицы, напомнив о богатой истории одного из старейших российских СМИ.

Световая инсталляция стала символическим признанием вклада издания в развитие отечественной журналистики. Сегодня газета «Известия» остаётся современным мультимедийным проектом, объединяющим печатную версию, цифровые платформы и новые форматы. Редакция продолжает традиции качественной журналистики, оперативно и объективно освещая главные события в стране и мире.

Накануне глава ФСИН Аркадий Гостев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днём работника уголовно-исполнительной системы. Руководитель подчеркнул, что служба сегодня обретает особое значение — на фоне спецоперации борьба с преступностью выходит на передний план.