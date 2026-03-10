Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок, завоевавших золотые медали на Паралимпийских играх в Милане. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства отметил блестящее выступление и силу духа Анастасии Багиян, победившей в лыжных гонках, и Варвары Ворончихиной, взявшей золото в горнолыжном спорте (супергигант).

Путин подчеркнул, что уверенные победы спортсменок — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма, и выразил гордость за всю сборную, выступающую под национальным флагом. Он пожелал победительницам новых успехов и поблагодарил их тренеров.