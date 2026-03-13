Владимир Путин
13 марта, 08:23

Аналитик Поппель: Австрия может вернуться к ресурсам из РФ на фоне энергокризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Разгоревшейся на фоне войны с Ираном энергетический кризис может вынудить Австрию пересмотреть отношения с Россией и вернуться к сотрудничеству в сфере поставок ресурсов. Такое мнение высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией», — считает он.

Аналитик подчёркивает, что Вене придётся задуматься о своей системе энергоснабжения и, вероятно, снова начать рассматривать РФ как партнёра, в том числе по поставкам газа.

«Может возникнуть вопрос: возможно, без газа из России всё-таки не обойтись, поскольку энергетика зависит не только от нефти или топлива, но и от газа», — добавил эксперт.

В целом, энергетический кризис способен привести к появлению «более прагматичных мыслей» о сотрудничестве с РФ. Поппель пояснил, что, если нефть становится слишком дорогой, то промышленность способна перейти на газ.

Минобороны: Украина ударом по станции «Русская» хотела сорвать поставки газа в ЕС

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что США снимут санкции со ста миллионов баррелей российской нефти, которая уже находится в состоянии транзита. По его словам, Вашингтон признал очевидное: без нашего топлива стабильности на рынке не видать.

