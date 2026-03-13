Аналитик Поппель: Австрия может вернуться к ресурсам из РФ на фоне энергокризиса

Разгоревшейся на фоне войны с Ираном энергетический кризис может вынудить Австрию пересмотреть отношения с Россией и вернуться к сотрудничеству в сфере поставок ресурсов. Такое мнение высказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией», — считает он.

Аналитик подчёркивает, что Вене придётся задуматься о своей системе энергоснабжения и, вероятно, снова начать рассматривать РФ как партнёра, в том числе по поставкам газа.

«Может возникнуть вопрос: возможно, без газа из России всё-таки не обойтись, поскольку энергетика зависит не только от нефти или топлива, но и от газа», — добавил эксперт.

В целом, энергетический кризис способен привести к появлению «более прагматичных мыслей» о сотрудничестве с РФ. Поппель пояснил, что, если нефть становится слишком дорогой, то промышленность способна перейти на газ.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что США снимут санкции со ста миллионов баррелей российской нефти, которая уже находится в состоянии транзита. По его словам, Вашингтон признал очевидное: без нашего топлива стабильности на рынке не видать.