Регион
13 марта, 08:37

Осуждённая за секс-торговлю Максвелл проводит для сокамерниц эротические курсы

Обложка © Getty Images / Jared Siskin/Patrick McMullan

Гислейн Максвелл, отбывающая 20-летний срок за содействие Джеффри Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними, организовала в тюрьме Техаса необычные образовательные курсы. Как сообщает Daily Mail, 64-летняя британка проводит для сокамерниц занятия по личностному развитию в рамках программы Adult Continuing Education.

Первоначально на курсы по базовой грамотности и управлению финансами записалось лишь три человека. Однако интерес резко возрос, когда Максвелл включила в программу кинопросмотры. Теперь сокамерницы смотрят и анализируют фильмы, включая эротическую драму «Непристойное предложение» (1993) с Деми Мур и картину «Искупление любовью» (2022) с откровенными сценами.

После просмотра участницы ведут дневники, в которых анализируют поведение героев, их моральный выбор и альтернативные сценарии. Тюремные источники описывают Максвелл как терпеливого и доброжелательного учителя, хотя её методы вызывают неоднозначную реакцию у администрации.

Сама Максвелл предпочитает обращение «мисс Максвелл». В письмах родственникам она хвалит техасское учреждение, называя его «опрятным, безопасным и комфортным» по сравнению с тюрьмой во Флориде, где она ранее страдала от издевательств и даже попадала в изолятор за несанкционированное интервью. Особенно ценят её занятия малообразованные и иностранные сокамерницы.

Стармер извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона послом США
Что касается самого Джеффри Эпштейна, то скандально известный миллиардер, скорее всего, был отцом. При жизни финансист утверждал, что у него есть ребёнок от одной из жертв. В особняке в Нью-Йорке висела фотография девушки-блондинки, которую Эпштейн называл матерью ребёнка.

Дарья Денисова
