Директор Пугачёвой отказалась комментировать возможный приезд певицы в РФ на суд

Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прервала молчание лишь для того, чтобы заявить о нежелании обсуждать деликатную тему. В разговоре с «Газетой.ru» представительница певицы категорически отказалась отвечать на вопросы о возможном приезде артистки в апреле.

Поводом для интереса журналистов стало предстоящее судебное заседание по иску общественного деятеля Виталия Бородина. На нём может присутствовать и сама Примадонна, однако подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, глава ФПБК Виталий Бородин подал иск к Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования составляют 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной подачи иска стало интервью Пугачёвой, в котором, по словам Бородина, она оскорбительно высказалась в его адрес.