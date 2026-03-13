Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 08:12

Директор Пугачёвой отказалась комментировать возможный приезд певицы в РФ на суд

Обложка © АГН «Москва»

Обложка © АГН «Москва»

Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прервала молчание лишь для того, чтобы заявить о нежелании обсуждать деликатную тему. В разговоре с «Газетой.ru» представительница певицы категорически отказалась отвечать на вопросы о возможном приезде артистки в апреле.

Поводом для интереса журналистов стало предстоящее судебное заседание по иску общественного деятеля Виталия Бородина. На нём может присутствовать и сама Примадонна, однако подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, глава ФПБК Виталий Бородин подал иск к Пугачёвой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Исковые требования составляют 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной подачи иска стало интервью Пугачёвой, в котором, по словам Бородина, она оскорбительно высказалась в его адрес.

Исхудавшую Пугачёву с тростью заметили на Кипре
Исхудавшую Пугачёву с тростью заметили на Кипре

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Виталий Бородин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar