ФСБ показала задержание россиян за сбор данных о военных объектах для Украины

Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания двух граждан России, которые по заданию украинской разведки собирали информацию о военных объектах и частях.

Задержание двух россиян, которые собирали данные для Украины. Видео © ЦОС ФСБ России

На кадрах один из подозреваемых, который задержан в Москве: оперативники выволокли его из такси, повалили на землю, заковали в наручники и осмотрели квартиру, а также изучили содержимое его смартфона. Второго мужчину задержали в Тверской области. В видео демонстрируются его телефон и материалы, которые он отправлял украинским кураторам.

Напомним, ФСБ пресекла деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене. Задержанные — мужчины 21 и 36 лет — самостоятельно вышли на связь через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию кураторов они собирали и передавали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.