13 марта, 08:55

Семьи семерых погибших от угарного газа в Пензенской области получат по 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Родственники семи человек, погибших от отравления угарным газом в Мокшанском районе Пензенской области, получат материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждую семью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Дал поручение министерству финансов и министерству труда, соцзащиты и демографии Пензенской области оказать родственникам всю необходимую помощь, выделив по миллиону рублей», — написал он в своём канале в мессенджере.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится проверка.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 13 марта, в двухэтажном многоквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района. Тела семи погибших были обнаружены на месте. По предварительным данным, причиной отравления стал неисправный дымоход.

