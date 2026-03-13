Продолжающаяся война на Ближнем Востоке сильно ударит по Украине, считает отставной американский дипломат Час Фридман. По его словам, если Штаты расширят производство боеприпасов и средств ПВО в Западной Азии, то они потеряют возможность продавать их Европе или передавать на нужды ВСУ.

«Так что Украина вот-вот останется без оружия. Украина также зависит от поставок удобрений, и с этим тоже будут проблемы. Так что это два ужасных косвенных последствия войны для Украины», — отметил он.

Однако вряд ли стоит ожидать ослабления санкций против России. По мнению Фридмана, немало зависит от европейцев, которые «по глупости продолжают упорствовать своей русофобии». Вместо реалистичного диалога, они рассуждают, стоит ли вообще общаться с Москвой.

«Так что я думаю, у США нет возможности в одностороннем порядке снять с России санкции», — сказал дипломат в эфире YouTube-канала.

Ранее в Европе заговорили о возвращении к энергоресурсам из России. По мнению геополитического аналитика Патрика Поппеля, энергетический кризис из-за войны с Ираном может вынудить Австрию снова обратить внимание на партнёрство с Москвой.