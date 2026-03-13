Глава Минтранса раскрыл, когда на Кубу снова будут летать самолёты из России

Россия может возобновить авиасообщение с Кубой после решения проблемы с заправкой самолётов. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести».

По его словам, ключевой вопрос сейчас — возможность дозаправки российских лайнеров на маршруте.

«Если говорить о Кубе, то здесь всё зависит только от возможности дозаправки наших самолётов. Поэтому, как только мы эти вопросы решим, договоримся с какой-то площадкой, где можно дозаправляться», — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что необходимость дополнительных точек связана с топливным кризисом на острове. Из-за этого авиакомпании пока не готовы рисковать регулярными полётами. Также власти учитывают ситуацию в соседних странах региона.

«С учётом в целом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах», — добавил Никитин.

По его словам, как только откроется «окно возможностей», российские авиакомпании снова начнут летать на Кубу.