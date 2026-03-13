Владимир Путин
13 марта, 09:19

Глава Минтранса раскрыл, когда на Кубу снова будут летать самолёты из России

Никитин: РФ возобновит полёты на Кубу после решения вопроса с заправкой самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

Россия может возобновить авиасообщение с Кубой после решения проблемы с заправкой самолётов. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести».

По его словам, ключевой вопрос сейчас — возможность дозаправки российских лайнеров на маршруте.

«Если говорить о Кубе, то здесь всё зависит только от возможности дозаправки наших самолётов. Поэтому, как только мы эти вопросы решим, договоримся с какой-то площадкой, где можно дозаправляться», — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что необходимость дополнительных точек связана с топливным кризисом на острове. Из-за этого авиакомпании пока не готовы рисковать регулярными полётами. Также власти учитывают ситуацию в соседних странах региона.

«С учётом в целом той ситуации, которая есть, пока мы боимся рисковать, потому что до конца не понимаем, как будет выстраиваться и в Венесуэле дальнейшая политика, и в других странах», — добавил Никитин.

По его словам, как только откроется «окно возможностей», российские авиакомпании снова начнут летать на Кубу.

Напомним, топливный кризиз на Острове Свободы начался после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, допускающий введение пошлин против стран, торгующих нефтью с Кубой. Из-за этого были остановлены полёты в страну из РФ. В Кремле заявили, что обсуждают с Гаваной возможные варианты поддержки. Тем временем американские власти не исключают начала военной операции против Кубы.

Александра Вишнякова
