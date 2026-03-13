ВККС передала в Генпрокуратуру материалы о судьях с необъяснимыми активами

Генпрокуратура РФ получила данные о двух российских судьях, у которых и членов их семей обнаружены активы, не соответствующие официальным доходам. Такие сведения поступили от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ВС.

«Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — говорится в сообщении.

Речь идёт о зампреде Воронежского областного суда Евгении Кучинском и главе совета судей Подмосковья Владимире Татарове. Материалы в прокуратуру передал председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину, что в 2025 году ведомство получило разрешение на уголовное преследование 23 судей. Все необходимые материалы направлялись в Высшую квалификационную коллегию судей, которая уполномочена давать согласие на привлечение к ответственности служителей Фемиды с особым статусом.