МЦР потребовал лишить полномочий судью за признание картин Рериха бесхозными
В Международном центре Рерихов (МЦР) настаивают на досрочном сложении полномочий судьи Останкинского районного суда столицы Анны Тереховой. Поводом для обращения в квалификационную коллегию стало её решение о признании 272 предметов искусства, включая полотна Святослава Рериха, не имеющими собственника, сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко в беседе с РИА «Новости».
«Мы подали жалобу в квалификационную коллегию судей Москвы, в которой просим досрочно прекратить полномочия судьи Анны Тереховой, она вынесла решение о признании 272 культурных ценностей бесхозными без участия в процессе самого Международного центра Рерихов, которому эти предметы принадлежали, считаем это грубым нарушением», — сказал он.
Авторы жалобы обратили внимание на то, что в деле отсутствуют доказательства направления запросов в адрес МЦР для выяснения вопроса о принадлежности ценностей. По мнению заявителей, это прямое нарушение норм процессуального законодательства. Информация о дате рассмотрения этого требования пока не разглашается.
Напомним, ранее экс-главу правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, финансировавшего «Международный центр Рерихов», обвинили в хищении средств банка и их отмывании. Суд постановил конфисковать у него имущество, включая 272 картины Николая и Святослава Рерихов. Полотна перешли в собственность государства. Однако «Международный центр Рерихов» подал жалобу, указав, что его не привлекли к процессу, что является нарушением. Тогда Московский городской суд отменил постановление об изъятии картин в доход государства. Однако на этом разбирательства не закончились. В марте 2026 года суд вновь изъял 272 картины Рерихов в пользу государства.
