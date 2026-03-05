МЦР потребовал лишить полномочий судью за признание картин Рериха бесхозными

В Международном центре Рерихов (МЦР) настаивают на досрочном сложении полномочий судьи Останкинского районного суда столицы Анны Тереховой. Поводом для обращения в квалификационную коллегию стало её решение о признании 272 предметов искусства, включая полотна Святослава Рериха, не имеющими собственника, сообщил вице-президент МЦР Александр Стеценко в беседе с РИА «Новости».

«Мы подали жалобу в квалификационную коллегию судей Москвы, в которой просим досрочно прекратить полномочия судьи Анны Тереховой, она вынесла решение о признании 272 культурных ценностей бесхозными без участия в процессе самого Международного центра Рерихов, которому эти предметы принадлежали, считаем это грубым нарушением», — сказал он.

Авторы жалобы обратили внимание на то, что в деле отсутствуют доказательства направления запросов в адрес МЦР для выяснения вопроса о принадлежности ценностей. По мнению заявителей, это прямое нарушение норм процессуального законодательства. Информация о дате рассмотрения этого требования пока не разглашается.