В ЕАО хозяйка, устав от незваного гостя, отправила его в мир иной ударом молотка

В Еврейской автономной области суд вынес приговор 37-летней жительнице села Амурзет, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. Женщине назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Тагедия произошла ночью с 23 на 24 ноября 2025 года. Осуждённая вместе с сожителем распивала алкоголь у себя дома. В разгар застолья к ним пришёл сосед и предложил присоединиться к компании.

Хозяин дома, приревновав женщину, попытался выгнать гостя, однако тот отказался уходить из летней кухни. Тогда женщина схватила молоток и ударила мужчину бойком по голове. После этого потерпевший покинул дом, а хозяева продолжили застолье. Утром женщина узнала от знакомых, что тело мужчины нашли на одной из улиц села. Медики зафиксировали у погибшего черепно-мозговую травму, полученную во время удара.

