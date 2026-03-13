В Политехе Петра Великого открыли площадку для гонок дронов

Гонки дронов набирают популярность в России — с 2023 года это официальный вид спорта. В Политехническом университете Петра Великого создали площадку для тренировок, где будущие пилоты оттачивают мастерство на симуляторах и на трассе.

В Петербурге открылась площадка для гонок дронов. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Как выяснил телеканал «Санкт-Петербург», студенты управляют квадрокоптерами в VR-очках, ощущая себя на борту беспилотника. Со временем мозг начинает воспринимать дрон как продолжение тела. Спортсмены комбинируют фигуры на полигоне, создавая новые трассы, и сравнивают ощущения с вождением машины, которая постоянно переворачивается.

В команду, собранную в начале года, вошли все желающие, включая девушек. Некоторые пришли из робототехники — в поисках соревновательного духа и скорости. Тренировки требуют тонкой работы пальцами и быстрой реакции. Пилоты признаются: даже журналисту при должном усердии освоить азы реально.

Перед спортсменами открываются перспективы — попасть в сборную страны, участвовать в международных состязаниях и чемпионатах с денежными призами.

Ранее оператор беспилотников с позывным Есаул рассказал о новейшем российском комплексе «Ёлка», предназначенном для перехвата дронов. По его словам, система работает автономно — она не зависит от каналов связи и оснащена элементами искусственного интеллекта. Благодаря этому «Ёлка» сохраняет эффективность даже там, где противник активно применяет средства радиоэлектронного подавления.