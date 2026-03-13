Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обнаружил признаков того, что европейское сообщество пересмотрело своё отношение к неонацистской составляющей киевского руководства. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению», — сказал он.

При этом Песков отдельно отметил, что на Западе никогда не переводились здравомыслящие деятели, и сейчас они не меняют свои рациональные убеждения.

Поводом для такого заявления послужило интервью Владимира Зеленского изданию Politico. Напомним, главарь киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. Кстати, до этого Зеленский говорил, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать.