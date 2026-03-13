Владимир Путин
13 марта, 10:09

В Кремле не заметили, чтобы Европа вдруг прозрела насчёт Киева

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обнаружил признаков того, что европейское сообщество пересмотрело своё отношение к неонацистской составляющей киевского руководства. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению», — сказал он.

При этом Песков отдельно отметил, что на Западе никогда не переводились здравомыслящие деятели, и сейчас они не меняют свои рациональные убеждения.

Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине
Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Поводом для такого заявления послужило интервью Владимира Зеленского изданию Politico. Напомним, главарь киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. Кстати, до этого Зеленский говорил, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать.

Вероника Бакумченко
