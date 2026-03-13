Владимир Путин
Регион
13 марта, 10:02

В Тамбовской области учитель физкультуры умер во время урока на лыжне

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Тамбовской области 51-летний учитель физкультуры умер во время занятий по лыжной подготовке в одной из школ Инжавинского округа. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 12 марта. Педагог проводил урок на лыжной трассе.Около 8:45 мужчине внезапно стало плохо. Он потерял сознание и упал. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Однако спасти учителя не удалось — медики констатировали смерть.

После случившегося трудовая инспекция начала расследование несчастного случая со смертельным исходом. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Московской области прямо во время занятия физикой умер преподаватель одной из школ города Подольска.

