Актёр Торсуев рассказал, как ему приходилось тайно общаться с одесситом Василием Скромным

Актёр Владимир Торсуев, сыгравший в фильме «Приключения Электроника», признался, что последние годы был вынужден общаться с коллегой Василием Скромным скрытно. В интервью он объяснил, что причиной стала политическая ситуация — Скромный жил в Одессе, где связи с российскими артистами не приветствуются.

По словам Торсуева в разговоре с NEWS.ru, несмотря на расстояние, последние два-три года они находили возможность передавать весточки через общих знакомых. Скромный ушёл из жизни после продолжительной болезни — онкология развивалась стремительно.

«Он был просто классный мужик», — добавил актёр.

Напомним, на 62-м году жизни в Одессе умер актёр Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в культовом фильме «Приключения Электроника». О смерти сообщили друзья артиста и местные издания. Последние месяцы Скромный тяжело болел — у него обнаружили рак.