США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего затишья

Военно-морские силы США провели новые испытания прототипа электромагнитного рельсотрона после многолетнего перерыва. Данная информация появилась из отчёта Центра военно-морских надводных боевых действий, на который ссылается TWZ.

Стрельбы прошли на ракетном полигоне «Уайт-Сэндс» в феврале 2025 года и длились три дня. В документе отмечается, что тесты позволили собрать ценные данные о работе установки, особенно в части стрельбы с экстремально высокой скоростью. Информация о них появилась только сейчас.

В начале 2020-х годов программа разработки рельсотрона была официально приостановлена из-за серьёзных технических сложностей. Установку переместили с полигона в Виргинии на «Уайт-Сэндс» ещё в 2019 году. Теперь TWZ не исключает, что рельсотрон или его модифицированная версия может быть использована на перспективных кораблях, включая возможный линкор типа Trump.

Электромагнитный рельсотрон, также известный как рельсовая пушка, представляет собой устройство, использующее электромагнитную энергию для разгона токопроводящих снарядов вдоль двух металлических направляющих. Принцип его работы позволяет достигать скоростей, недоступных для традиционных артиллерийских систем.

Благодаря электромагнитному разгону снаряды могут лететь значительно быстрее, что открывает новые возможности для их применения. В первую очередь это касается военной сферы. Рельсотроны рассматриваются как перспективное средство для поражения целей на сверхбольших дистанциях, включая перехват гиперзвуковых объектов. Высокая скорость полёта делает снаряд крайне сложным для перехвата системами ПРО противника.

