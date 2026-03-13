Доллар побил исторический антирекорд на Украине

Сегодня, 13 марта, впервые официальный курс доллара к украинской гривне побил исторический антирекорд. Курс составил 44,1636 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины.

«Нацбанк разогнал этот паровоз, то есть рынок, чтобы выгоднее конвертировать международную помощь из-за тотального дефицита госбюджета. А теперь пытается его если не остановить, то хотя бы притормозить немного. Но получается не очень», — отметил директор казначейства крупного украинского банка в комментарии изданию «Страна.ua».

Одновременно Нацбанк повысил официальный курс евро с 50,9349 гривны до 50,9560 гривны. Ранее «психологическая» отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в январе 2025 года, затем курс немного снизился, а во второй раз это произошло в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что на Украине обнаружена схема хищения бюджетных средств при строительстве оборонительных рубежей. Ущерб составил не менее 14 миллионов гривен (около 25,2 млн рублей). Нарушения выявлены в Днепропетровской области, подозреваемыми названы должностные лица одной из воинских частей, включая командира подразделения.