Корейская лапша всё увереннее завоевывает российский рынок

Корейская лапша продолжает доминировать на российском рынке. По данным RG.ru, в 2025 году «Доширак» занял 54% продаж лапши быстрого приготовления в рознице вне крупных сетей — это более половины всего рынка.

Конкуренты заметно отстают. Бренд «Ролтон», который занимает второе место, контролирует около 21% продаж — более чем в два раза меньше, чем лидер. При этом позиции корейских производителей продолжают укрепляться.

Быстро растёт и популярность острой лапши Samyang Buldak. По итогам 2025 года она заняла третье место по доле выручки: продажи увеличились на 84%, а объём реализации вырос на 62%. Причём около 60% покупателей приобрели Buldak впервые, а почти треть из них раньше вообще не покупали лапшу быстрого приготовления.

Эксперты отмечают, что рынок постепенно меняется: несмотря на общее снижение продаж instant-продуктов, их стоимость растёт. В 2025 году средняя цена лапши достигла 62 рублей — на 16% больше, чем годом ранее, а в январе 2026 года поднялась до 66 рублей. Всё больше покупателей выбирают более дорогие и необычные вкусы.

Ранее в России впервые разработали ГОСТ на фунчозу. Среди требований — ограничение длины изделия 70 сантиметрами, массовая доля влаги до 12% и норма по цвету в зависимости от сырья. Продукт выпускается в одинарном виде или сложенным пополам и подвергается сушке.