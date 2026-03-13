Синоптик обрадовал москвичей долгожданным теплом на выходных

Москвичей ждут тёплые выходные. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о погоде на ближайшие дни.

В субботу, 14 марта, столица окажется во власти облаков, но без осадков. Ночью термометры покажут от 0 до +2, а днём воздух прогреется до +14. В области местами до +14, но ночью возможны заморозки до -3. Ветер южный, слабый. Автомобилистам стоит быть осторожнее: ночью местами ожидается гололедица.

Воскресенье, 15 марта, тоже порадует отсутствием дождей. Ночью температура опустится до -2, днём поднимется до +10–12 градусов. Ветер сменится на юго-восточный, до 8 м/с. Гололедица сохранится в ночные часы.

В понедельник, 16 марта, характер погоды не изменится: облачно, сухо. Ночью от -3 до +2, днём — от +7 до +12. Ветер снова южный, 2–7 м/с. Весна набирает обороты.

Напомним, накануне в Москве зафиксировали новый температурный рекорд. По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура в столице поднялась до +12 градусов.