Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:52

«Если родится бычок — верну»: Лукашенко получил в подарок беременную тёлочку

Лукашенко подарили беременную бурёнку

Лукашенко получил в подарок корову. Обложка © Telegram / Пул Первого

Лукашенко получил в подарок корову. Обложка © Telegram / Пул Первого

Во время визита на племенной завод по разведению крупного рогатого скота в Могилёвской области президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову, у которой в июле должен родиться телёнок. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Вот она — красавица!» — воскликнул глава государства, увидев корову.

Лукашенко получил в подарок корову. Фото © Telegram / Пул Первого

Лукашенко получил в подарок корову. Фото © Telegram / Пул Первого

Президент пообещал, что пол будущего телёнка определит его дальнейшее место: тёлочка останется на ферме, а бычок вернётся на территорию Могилёвской области.

Лукашенко призвал женщин писать ему в ТикТок, если «хоть один мужик их обидит» 8 Марта
Лукашенко призвал женщин писать ему в ТикТок, если «хоть один мужик их обидит» 8 Марта

Ранее Александр Лукашенко посетил один из ресторанов сети «Мак.Бай» (бывший McDonald’s) в Минске. Заведение находится на первом этаже Первого национального торгового дома и рассчитано на 139 мест. В ресторане установлены киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, детская игровая зона, а также отдельные зоны для приёма и выдачи заказов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar