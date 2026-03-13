«Если родится бычок — верну»: Лукашенко получил в подарок беременную тёлочку

Во время визита на племенной завод по разведению крупного рогатого скота в Могилёвской области президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову, у которой в июле должен родиться телёнок. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Вот она — красавица!» — воскликнул глава государства, увидев корову.

Лукашенко получил в подарок корову. Фото © Telegram / Пул Первого

Президент пообещал, что пол будущего телёнка определит его дальнейшее место: тёлочка останется на ферме, а бычок вернётся на территорию Могилёвской области.

