Сделку — в кадр: Госдума собралась бороться с мошенниками в недвижимости

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) выступил с инициативой ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью у нотариусов. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Покупка или продажа жилья — это шаг, в котором ошибка или злой умысел могут стоить человеку всего, что он копил десятилетиями. Поэтому нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью», — сказал Кошелев.

Парламентарий пояснил, что сегодня нотариальное удостоверение опирается в основном на бумагу, которую легко подделать или оспорить, утверждая, что человек «не понимал, что подписывает». Видеозапись, по его мнению, станет неопровержимым доказательством добровольности и осознанности действий.

Особенно такая мера защитит одиноких пожилых людей и граждан без юридической грамотности.

«Запись фиксирует сделку и снижает риск последующих споров и недобросовестных интерпретаций», — подчеркнул Кошелев, добавив, что видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве и сделать доступными для правоохранителей.

Ранее Life.ru писал о мошенниках, нашедших действенный способ отнимать квартиры — под Ульяновском банда чёрных риелторов спаивала жертв, чтобы заполучить их квартиры. Их мишенью становились люди, страдающие от алкоголизма. Злоумышленники искусно втирались в доверие к этим гражданам, систематически спаивали их и, пользуясь их состоянием, вынуждали продавать жильё по цене, значительно уступающей рыночной.