13 марта, 12:14

В Москве зафиксировали второй подряд мартовский рекорд тепла

Вид на «Москву-Сити». Обложка © Life.ru

В Москве зафиксировали второй подряд рекорд тепла в марте, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, к 13:00 максимальная температура воздуха в столице, замеренная на базовой метеостанции на ВДНХ, достигла 12,3 градуса по цельсию.

«[Это] на 0,8° выше чем было в этот день в 2002 году. Это второй подряд рекордный максимум в Москве в нынешнем марте», — написал эксперт в телеграм-канале.

Напомним, москвичей в целом ожидают тёплые, по-настоящему весенние выходные. По словам синоптика Александра Ильина, в субботу столбики термометров покажут до 14 градусов, а в воскресенье — до 12 градусов. При этом ночью возможны заморозки, так что автомобилистам стоит быть начеку.

