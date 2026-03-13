Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:59

Глава Минфина США появился на интервью с дрощажим голосом после совещания у Трампа

Скотт Бессент. Обложка © ТАСС / АР

Скотт Бессент. Обложка © ТАСС / АР

Министра финансов США Скотта Бессента срочно вызвали к Дональду Трампу прямо во время интервью. Разговор прервали фразой: «президент хочет видеть вас немедленно». Спустя примерно два часа Бессент вернулся и продолжил беседу с заметно дрожжащим голосом.

Министра финансов США срочно вызвали к Трампу во время интервью. Видео © X/ Arbeiterclub

Министр сообщил, что обсуждал с Трампом ситуацию вокруг Ирана. Инцидент произошёл за несколько часов до открытия американских бирж. Накануне торги в США закрылись падением, поэтому поведение министра и тон его выступления вызвали тревогу среди трейдеров и финансовых аналитиков.

Цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
Цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Ранее глава Минфина США назвал разрешение на продажу российской нефти краткосрочным. Он пояснил, что цель этой меры — увеличить глобальный охват существующих поставок. Речь идёт только о нефти, погружённой на суда до определённой даты.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar