Глава Минфина США появился на интервью с дрощажим голосом после совещания у Трампа

Министра финансов США Скотта Бессента срочно вызвали к Дональду Трампу прямо во время интервью. Разговор прервали фразой: «президент хочет видеть вас немедленно». Спустя примерно два часа Бессент вернулся и продолжил беседу с заметно дрожжащим голосом.

Министра финансов США срочно вызвали к Трампу во время интервью. Видео © X/ Arbeiterclub

Министр сообщил, что обсуждал с Трампом ситуацию вокруг Ирана. Инцидент произошёл за несколько часов до открытия американских бирж. Накануне торги в США закрылись падением, поэтому поведение министра и тон его выступления вызвали тревогу среди трейдеров и финансовых аналитиков.

Ранее глава Минфина США назвал разрешение на продажу российской нефти краткосрочным. Он пояснил, что цель этой меры — увеличить глобальный охват существующих поставок. Речь идёт только о нефти, погружённой на суда до определённой даты.