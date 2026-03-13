Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:32

Покупательница отсудила у «Золотого яблока» 4 миллиона за перелом из-за разлитых духов

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Клиентка сети парфюмерно-косметических магазинов «Золотое яблоко» добилась через суд компенсации в размере 4 миллионов рублей за травму, полученную во время шопинга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл под Новый год: девушка пришла в магазин за парфюмом и поскользнулась на мокром полу — незадолго до этого там разбили флакон духов, а сотрудники не убрали лужицу. В результате падения покупательница получила перелом, после чего последовали больница и вынужденный шестимесячный отпуск.

Первоначально девушка направила в магазин претензию на 6 миллионов рублей, однако «Золотое яблоко» отказалось платить, попытавшись переложить ответственность на клининговую компанию. Разбирательства длились несколько лет, и в итоге кассационная инстанция взыскала с торговой сети 4 миллиона рублей. В эту сумму вошли утраченный заработок, штраф и судебные расходы.

Согласно ст. 1068 ГК РФ, юридическое лицо отвечает за вред, причинённый его работниками. А Роспотребнадзор разъясняет, что ответственность за травмы, полученные из-за скользкого пола в магазине, несёт собственник здания или управляющая организация.

Valentino собрался вернуться в Россию с линейкой косметики
Valentino собрался вернуться в Россию с линейкой косметики

Ранее один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior официально оформил права на два товарных знака в России. Речь идёт о брендах Dioramour и J'Adior. Компания сможет продавать в РФ бижутерию, ювелирные изделия и изделия из кожи, а также одежду и головные уборы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar