На западе Москвы загорелся автосервис

В здании автосервиса на улице Горбунова в Москве вспыхнул пожар. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пожар вспыхнул в автосервисе в Можайском районе Москвы. Видео © 360.ru

Площадь возгорания в Можайском районе составила 20 квадратных метров, рассказал очевидец. Здание обесточили, информация о пострадавших не поступала. На месте работали пять пожарных расчётов, пожар оперативно потушили. По предварительным данным, горели складируемые вещи. Точные причины выясняются.

Накануне в столице произошло ещё одно возгорание. Вчера вечером двух постояльцев гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе увезли в больницу после пожара. Возгорание произошло в номере на втором этаже.