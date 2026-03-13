На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки вражеского БПЛА

На нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров был локализован утром 13 марта в 6:21. Через час, в 7:12, открытое пламя полностью потушили. Специалисты продолжают пролив всей территории, чтобы добиться окончательной ликвидации очага возгорания.

«Всего на месте ЧП задействовано 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.