На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки вражеского БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh
На нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Пожар на площади 3,8 тысячи квадратных метров был локализован утром 13 марта в 6:21. Через час, в 7:12, открытое пламя полностью потушили. Специалисты продолжают пролив всей территории, чтобы добиться окончательной ликвидации очага возгорания.
«Всего на месте ЧП задействовано 273 человека и 72 единицы техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Накануне утром в Тихорецком районе Краснодарского края падение обломков беспилотного летательного аппарата вызвало возгорание на территории нефтебазы. Жертв и пострадавших не зафиксировано. Первоначально огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 3,8 тысячи квадратных метров.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.