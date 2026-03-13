Двух человек госпитализировали после пожара в гостинице в Москве. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения. ЧП произошло в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Возгорание случилось в номере на втором этаже.

После пожара в московской гостинице госпитализировали двух человек. Видео © Max / Московская медицина

По данным депздрава, медики оказали помощь пострадавшим на месте. На вызов выехали бригада Центра медицины катастроф и экипажи скорой помощи. Двум пострадавшим понадобилась госпитализация. Одного человека доставили в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, второго — в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.

«Для дальнейшего лечения они госпитализированы в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени Ф.И. Иноземцева», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров. Из гостиницы эвакуировали около 120 человек. Сотрудники МЧС спасли семь постояльцев, которые не могли самостоятельно покинуть здание.