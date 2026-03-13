Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 21:46

После пожара в московской гостинице госпитализировали двух человек

Обложка © Max / Московская медицина

Обложка © Max / Московская медицина

Двух человек госпитализировали после пожара в гостинице в Москве. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения. ЧП произошло в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Возгорание случилось в номере на втором этаже.

После пожара в московской гостинице госпитализировали двух человек. Видео © Max / Московская медицина

По данным депздрава, медики оказали помощь пострадавшим на месте. На вызов выехали бригада Центра медицины катастроф и экипажи скорой помощи. Двум пострадавшим понадобилась госпитализация. Одного человека доставили в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, второго — в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.

«Для дальнейшего лечения они госпитализированы в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени Ф.И. Иноземцева», — уточнили в ведомстве.

Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 270 человек
Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 270 человек

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве. Спасателям удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров. Из гостиницы эвакуировали около 120 человек. Сотрудники МЧС спасли семь постояльцев, которые не могли самостоятельно покинуть здание.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar