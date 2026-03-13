Пожар на USS Gerald R. Ford мог стать актом отчаяния американских моряков

Официальный представитель командования иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что причиной пожара на американском авианосце USS Gerald R. Ford стали преднамеренные действия экипажа. По его словам, это было сделано для избежания прямого конфликта с Ираном.

Как отметил собеседник Fars, инцидент произошёл на переходе корабля через акваторию Красного моря. По имеющимся данным, моряки пошли на крайние меры, опасаясь ответных действий со стороны подразделений Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, на авианосце USS Gerald R. Ford, который задействован в ближневосточной операции, случился пожар. Возгорание произошло в прачечной, и, по заверению военных, никак не связано с боевыми действиями. В командовании подчеркнули, что силовая установка корабля не пострадала, поэтому он сохраняет полную боеспособность. В результате инцидента двое моряков получили лёгкие травмы, их жизни ничего не угрожает.