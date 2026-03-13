Такер Карлсон предрёк теракт в стиле 11 сентября для наземного вторжения США в Иран

Известный американский журналист Такер Карлсон выступил с тревожным прогнозом. В своём онлайн-эфире он заявил, что для начала наземной операции США против Ирана может потребоваться провокация — теракт на американской территории под «чужим флагом». По его убеждению, этим «флагом» может стать израильский, поскольку цели Вашингтона и Тель-Авива в конфликте всё больше расходятся.

Карлсон напомнил, что ударов с воздуха оказалось недостаточно для смены режима в Тегеране.

«Понадобятся войска, американские «сапоги на земле», чтобы сделать это. Но у администрации нет ни малейшего желания это делать, не говоря уже о стране в целом», — пояснил он.

По словам журналиста, Израиль, напротив, крайне заинтересован в наземном вторжении США, и для его начала «потребовался бы какой-то теракт в Соединённых Штатах, подобный 11 сентября».

Заявление Карлсона прозвучало на фоне программной речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал нынешний конфликт историческим шансом для своей страны.

Аналитики CNN, в свою очередь, констатируют, что США уже проигрывают эту войну. Стивен Коллинсон выделил семь причин, включая закрытие Ормузского пролива и мировой энергокризис, провал попыток спровоцировать «цветную революцию» в Иране, противоречивые заявления администрации и нерешённый ядерный вопрос.

Кроме того, Израиль, по мнению обозревателей, не намерен прекращать войну по указке Вашингтона и уже действует самостоятельно, нанося удары по иранской нефтяной инфраструктуре, что противоречит стратегии Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что глава Минфина США появился на интервью с дрощажим голосом после совещания у Трампа. Разговор с журналистом прервали фразой: «президент хочет видеть вас немедленно». Министр сообщил, что обсуждал с Трампом ситуацию вокруг Ирана. Инцидент произошёл за несколько часов до открытия американских бирж.