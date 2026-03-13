Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
13 марта, 13:17

Сербский ФК «Црвена Звезда» показал фото Путина в праздничном посте

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/crvenazvezdafk

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» опубликовал в соцсетях фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Поводом стало 41-летие со дня открытия клубного музея, насчитывающего более 1400 экспонатов.

  • Официальный аккаунт «Црвены Звезды» опубликовал фото с известными личностями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/crvenazvezdafk
  • Официальный аккаунт «Црвены Звезды» опубликовал фото с известными личностями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/crvenazvezdafk
В честь памятной даты белградский клуб составил подборку снимков известных личностей, посещавших музей. Галерею открывает фото с российским лидером, а завершают изображения футболистов: француз Патрис Эвра, кореец Пак Чи Сон, россияне Владимир Быстрова и Александр Кержаков, а также северомакедонец Горан Пандев и итальянец Марко Матерацци.

Ранее Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, организаторов и участников с Днём самбо. По словам президента, самбо объединяет множество людей во всех регионах страны и по праву считается национальным достоянием. Он подчеркнул уникальность этого вида спорта, рождённого в России.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
