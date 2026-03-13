Пермский завод готов возобновить выпуск таксофонов после призывов в Госдуме

Таксофоны давно не востребованы и их производство остановлено, однако при необходимости наладить выпуск возможно. Об этом заявили в пресс-службе пермского телефонного завода «Телта», комментируя призыв вернуть на улицы платную стационарную связь.

«На сайте размещено, что мы можем их делать, но по факту заказов на них нет. Соответственно, не делаем. Давно уже», — сказал собеседник издания «Подъём».

Напомним, депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил вернуть на улицы крупных городов таксофоны. Однако с поправкой на нынешние реалии — с выходом в Сеть. По мнению парламентария, это поможет гражданам сохранять связь, когда мобильная сеть сбоит.