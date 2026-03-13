Глава КГИОП Михайлов назвал Мурино «архитектурным гетто»

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов раскритиковал современный облик Петербурга, заявив о потере традиции архитектурных ансамблей. В качестве негативного примера он назвал Мурино, охарактеризовав его как «архитектурное гетто».

В беседе с 78.ru он признал, что в центре города ситуация лучше — там стараются соблюдать строгие правила. Он отметил, что «Русский дом», несмотря на критику, в целом вписывается в архитектуру, а вот Петровский остров оказался упущен: отдельные шедевры там есть, но целостной градостроительной композиции нет.

Внимания заслуживает не только эстетическая составляющая Северной столицы, но и безопасность жилого фонда. На днях в Петербурге возбудили уголовное дело после того, как с фасада старинного дома на Большой Морской рухнула штукатурка на прохожего. Пострадавшего увезли в больницу.