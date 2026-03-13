Цены на такси из Сочи до Москвы взлетели до 100 тысяч рублей из-за закрытия неба

Из-за закрытого аэропорта Сочи стоимость поездки на такси до Москвы достигла 100 тысяч рублей, а нелегальные перевозчики, известные как «чичики», организовали бизнес на желании туристов выбраться с курорта. О том, с какими ценами и схемами сталкиваются пассажиры, вынужденные добираться до дома на автомобиле, рассказал портал SOCHI1.RU.

Пассажирка Ирина Козлова, застрявшая в аэропорту после повторного закрытия неба из-за атак БПЛА, пыталась найти машину до Москвы. Агрегаторы отказывались брать заказ из-за слишком длинного маршрута, а в приложении inDriver она не могла установить цену выше 30 тысяч рублей, и никто не откликался.

«Вышла из аэропорта, а там мужчины предлагают свои услуги в качестве водителей. Я спросила, сколько будет стоить поездка до Москвы, они сказали, что за 100 тысяч рублей домчат с ветерком. Я предложила 40 тысяч, но со мной даже разговаривать не стали. Ехать за 100 тысяч не готова. У меня просто нет таких денег», — поделилась она развитием непростой ситуации.

Спустя некоторое время к женщине подошёл ещё один мужчина и предложил довезти её до столицы за 50 тысяч рублей, но с дополнительным условием. Ирина сетует, что в машине должно было ехать сразу четверо пассажиров, каждый из которых заплатил бы по 50 тысяч рублей. Таким образом, за одну поездку водитель получил бы 200 тысяч, что она считает отличным заработком на горе людей.

О том, как именно функционируют такие нелегальные перевозчики в районе аэропорта, изданию поведал таксист Александр Владимиров. По его наблюдениям, эти «чичики» являются посредниками, а не водителями: они сами никуда не отправляются, а специализируются на перехвате уставших пассажиров. Уговорив людей на поездку за 100 тысяч рублей, они находят легального водителя, который соглашается выполнить рейс за 50 тысяч, после чего разницу кладут себе в карман. Александр подчеркнул, что измотанные многочасовым ожиданием пассажиры готовы платить, и «чичики» этим пользуются. Они искусно обрабатывают клиентов, сбрасывая 10-20 тысяч от первоначальной цены, чтобы те согласились на сделку.

Напомним, атака беспилотников на Сочи продолжалась с вечера 10 марта и стала одной из самых длительных. На фоне угрозы временно ограничивали работу аэропорта. За три часа он обслужил только 15 рейсов — 11 на вылет и 4 на прилёт. На данный момент план «Ковёр» отменён.