13 марта, 13:58

Хегсет утверждает, что Иран потерял 90% ракетного потенциала

Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Иран лишился 90% ракетного потенциала по результатам двух недель операции «Эпическая ярость». С таким утверждениеи выступил министр войны США Пиг Хегсет.

«Их ракеты, пусковые установки и беспилотные летательные аппараты уничтожаются и сбиваются с неба. Количество выпущенных ими ракет сократилось на 90%», — сказал чиновник.

Что касается возможностей Исламской Республики в части беспилотников, то возможности по запуску дронов-камикадзе якобы снизились на 95%. Глава военного ведомства не предоставил никаких доказательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, оказывает некоторую поддержку Ирану в конфликте с США и Израилем. Правда, заметил американский лидер, Вашингтон также «помогает Украине».

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Матвей Константинов
