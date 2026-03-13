Хегсет утверждает, что Иран потерял 90% ракетного потенциала

Иран лишился 90% ракетного потенциала по результатам двух недель операции «Эпическая ярость». С таким утверждениеи выступил министр войны США Пиг Хегсет.

«Их ракеты, пусковые установки и беспилотные летательные аппараты уничтожаются и сбиваются с неба. Количество выпущенных ими ракет сократилось на 90%», — сказал чиновник.

Что касается возможностей Исламской Республики в части беспилотников, то возможности по запуску дронов-камикадзе якобы снизились на 95%. Глава военного ведомства не предоставил никаких доказательств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, оказывает некоторую поддержку Ирану в конфликте с США и Израилем. Правда, заметил американский лидер, Вашингтон также «помогает Украине».