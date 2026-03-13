Владимир Путин
Регион
13 марта, 14:17

Три маломобильных пенсионера тяжело пострадали при пожаре в пансионате в Химках

Обложка © Life.ru

Пожар произошёл в пансионате в подмосковных Химках. Речь идёт об учреждении в деревне Брехово, рассказал источник Life.ru.

Из двухэтажного деревянного здания были эвакуированы 55 постояльцев и четыре человека персонала. Удалось спасти из зоны задымления шестерых неходячих пенсионеров, трое из них пострадали. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое. На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы.

Причины возгорания устанавливаются. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее произошёл пожар на западе Москвы — там загорелся автосервис. На месте работали пять пожарных расчётов, пожар оперативно потушили. По предварительным данным, горели складируемые вещи.

BannerImage
Полина Никифорова
